Champions League-potindeling bekend: deze teams kan Ajax treffen

Woensdagavond werden de laatste play-off-rondes gespeeld en inmiddels is bekend welke 36 teams meedoen en in welke pot ze vanavond zitten. De Nederlandse teams Ajax en PSV zitten beide in pot 3. Elke club krijgt vanavond twee tegenstanders uit elke pot aan zich gekoppeld (ook uit de eigen pot) en speelt een keer thuis en een keer uit tegen een opponent uit elke pot.

De loting begint donderdagavond om 18.00 uur in Monaco.

Pot 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Liverpool, Internazionale, Chelsea, Borussia Dortmund en Barcelona

Pot 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge en Benfica

Pot 3: Tottenham Hotspur, Ajax, PSV, Napoli, Sporting Portugal, Olympiakos, Slavia Praag, Bodø/Glimt en Olympique Marseille

Pot 4: AS Monaco, Galatasaray, Union Sint-Gillis, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty, Qarabag en FC Kopenhagen