Champions League-schema bekend: Ajax begint tegen Internazionale

Ajax werd donderdagavond gekoppeld aan Inter, Chelsea, Benfica, Olympique Marseille, Villareal, Olympiakos, Galatasaray en Qarabag. Nu zijn ook de speeldata en tijden bekendgemaakt van alle wedstrijden in de competitiefase van het miljardenbal. De ploeg van John Heitinga begint het seizoen op woensdag 17 september tegen Inter.