Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Champions League-schema bekend: Ajax begint tegen Internazionale

Max
bron: Ajax
Champions League
Champions League Foto: © BSR Agency

Ajax begint het nieuwe Champions League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Internazionale. Na de loting is inmiddels ook het speelschema bekend. 

Ajax werd donderdagavond gekoppeld aan Inter, Chelsea, Benfica, Olympique Marseille, Villareal, Olympiakos, Galatasaray en Qarabag. Nu zijn ook de speeldata en tijden bekendgemaakt van alle wedstrijden in de competitiefase van het miljardenbal. De ploeg van John Heitinga begint het seizoen op woensdag 17 september tegen Inter.

Volledige Champions League-schema Ajax

Woensdag 17 september: Ajax - Inter (21:00 uur)
Dinsdag 30 september: Olympique Marseille - Ajax (21:00 uur)
Woensdag 22 oktober: Chelsea - Ajax (21:00 uur)
Woensdag 5 november: Ajax - Galatasaray (21:00 uur)
Dinsdag 25 november: Ajax - Benfica (18:45 uur)
Woensdag 10 december: FK Qarabağ - Ajax (18:45 uur)
Dinsdag 20 januari: Villarreal FC - Ajax (21:00 uur)
Woensdag 28 januari: Ajax - Olympiakos (21:00 uur)

