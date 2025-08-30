Champions League-schema bekend: Ajax begint tegen Internazionale
Ajax begint het nieuwe Champions League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Internazionale. Na de loting is inmiddels ook het speelschema bekend.
Ajax werd donderdagavond gekoppeld aan Inter, Chelsea, Benfica, Olympique Marseille, Villareal, Olympiakos, Galatasaray en Qarabag. Nu zijn ook de speeldata en tijden bekendgemaakt van alle wedstrijden in de competitiefase van het miljardenbal. De ploeg van John Heitinga begint het seizoen op woensdag 17 september tegen Inter.
Volledige Champions League-schema Ajax
Woensdag 17 september: Ajax - Inter (21:00 uur)
Dinsdag 30 september: Olympique Marseille - Ajax (21:00 uur)
Woensdag 22 oktober: Chelsea - Ajax (21:00 uur)
Woensdag 5 november: Ajax - Galatasaray (21:00 uur)
Dinsdag 25 november: Ajax - Benfica (18:45 uur)
Woensdag 10 december: FK Qarabağ - Ajax (18:45 uur)
Dinsdag 20 januari: Villarreal FC - Ajax (21:00 uur)
Woensdag 28 januari: Ajax - Olympiakos (21:00 uur)
Zet in op Ajax tegen FC Volendam!
Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Volendam. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)