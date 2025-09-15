Champions League van start: Ajax gaat vele miljoenen verdienen

De Champions League gaat deze week weer van start en dat betekent dat de geldstromen richting de deelnemende clubs opnieuw op gang komen. Voor Nederland zijn dit seizoen met name PSV en Ajax de grote belanghebbenden. De inkomsten uit prijzengeld kunnen voor beide clubs flink oplopen.

Naast tv-gelden en recettes ligt er in de Champions League veel prijzengeld klaar. Alleen al de startpremie bedraagt dit seizoen 18,62 miljoen euro per club. Dat bedrag is dus al gegarandeerd voor zowel Ajax als PSV.

Daarbovenop kan er in de groepsfase nog extra worden verdiend. Een overwinning levert 2,1 miljoen euro op, terwijl een gelijkspel goed is voor 700.000 euro. Clubs die bij de beste acht eindigen, krijgen nog eens 2 miljoen euro extra. Een plek die toegang geeft tot de play-offronde voor de knock-outfase is goed voor een bonus van 1 miljoen euro.

Mocht een Nederlandse club zich vervolgens plaatsen voor de achtste finale, dan ligt daar een premie van 11 miljoen euro klaar. Succes in de kwartfinale voegt nog eens 12,5 miljoen euro toe. Voor het bereiken van de halve finale staat 15 miljoen euro op het spel. De uiteindelijke winnaar van het toernooi ontvangt 25 miljoen euro, terwijl de verliezend finalist 18,5 miljoen euro meekrijgt.