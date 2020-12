Geschreven door Auke Kooreman 09 dec 2020 om 21:12

Woensdagavond kwam Ajax niet door de Italiaanse muur. De Amsterdammers wisten niet in de kansrijke situaties te komen en liepen telkens vast. Geen Champions League, maar Europa League na de winter voor de club uit de hoofdstad.

De 18-jarige Brobbey mocht in het beslissende Champions Leagueduel tegen Atalanta door de afwezigheid van Lassina Traoré starten. De laatste groepfasewedstrijd moest bepalen of Ajax in de Champions League of Europa League zou overwinteren. Atalanta is de laatste tijd niet in vorm de ploeg uit Bergamo wist van hun laatste 6 wedstrijden, maar 1 wedstrijd te winnen. Wel was dat tegen Liverpool, waar Ajax vorige week ongelukkig van verloor. Ook is de stemming in de kleedkamer van Italiaanse topploeg is niet optimaal, maar dat werd allemaal professioneel aan de kant geschoven na het eerste fluitsignaal. Beide teams waren in de beginfase erg slordig. Na 18 minuten voetballen ontstond de eerste echte grote kans, maar niet voor de Ajacieden. Marten de Roon kreeg de bal klaar gelegd op de rand van de zestien, maar zijn schot vloog een paar meter over de goal. De eerste helft naderdee het eind en de kansen bleven nog altijd uit. Ajax had weliswaar 20 procent meer balbezit, maar kwam niet door de muur van de Italianen.

Erik ten Hag vertelde op de persconferentie dat het heel belangrijk is dat zijn ploeg gedurende wedstrijd altijd de rust moet houden. Het leek erop dat de spelers dat verkeerd hadden opgevat. De thuisploeg bracht te weinig energie in de wedstrijd en zorgde wel geteld voor 1 doelpoging in de eerste helft.

In de tweede helft kwam er meer ruimte voor de Amsterdammers, maar de Italianen hadden altijd wel 5 man achter de bal. Gian Piero Gasperini vertelde aan Italiaanse pers dat hij geen 0-0 wedstrijd verwachtte, maar daar leek het gedurende wedstrijd toch steeds meer op te lijken. Na 60 minuten was de druk naar voren nog altijd niet verhoogd door de Amsterdammers. Atalanta gaf Ajax telkens geen tijd aan de bal, maar de thuisploeg speelde zelf ook in een veel te laag tempo en kon niet de vrije man vinden. Ten Hag zag dat ook en bracht opvallend genoeg al in de 60ste minuut Klaas Jan Huntelaar. In de voorgaande wedstrijden kreeg de routinier vaak, maar 5 a 15 minuten. De trainer had zijn alles of niets poging ingezet en liet het aan zijn spelers over, maar zat nog altijd met knikkende knieën op de bank. Na 70 minuten kwam er eindelijk een moment voor de Amsterdammers. Na een te korte terugspeelbal van Christian Gabriel Romero leek Huntelaar te kunnen profiteren, maar de verdediger zelf wist zijn fout op een fysieke manier toch nog te herstellen. Alle ogen gingen naar de Spaanse scheidrechter, maar Del Cerro wuifde het allemaal weg.

Kort daarna volgde er weer een gevaarlijk moment voor de Amsterdammers. Ajax ging voor het eerst in de wedstrijd een snelle combinatie aan en kwam gelijk in een kansrijke positie. Klaassen mocht de uitstekende aanval afmaken, maar schoot onbesuisd en zonder plan tegen Pierluigi Gollini op. Was dit het moment voor een grote opkomst van kansen of werd het de enige echte gevaarlijke kans van de wedstrijd? In de laatste minuten kan het altijd gaan spoken in de voetballerij, maar na de rode kaart van Ryan Gravenberch leek het een heel moeilijk verhaal te gaan worden.

De laatste 10 minuten waren ingegaan, maar in de 84ste minuut zakte bij alle Ajacieden de moed in de schoenen. Luis Muriel maakte optimaal gebruik van zijn snelheid en kon nadat de ingevallen spits Andre Onana gepasseerd was voor leeg doel inschieten. De Champions League zit erop voor Ajax en de ploeg moet zich nu gaan richting op de Europa League. Maandagmiddag weet het welke tegenstander het dan treft.