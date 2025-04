Chantal Janzen speelt rol in Videoland-serie over Ajax-iconen

Ook Chantal Janzen speelt een rol in de Videolandserie 'BASTA' over het leven van Marco van Basten. Dat meldt RTL .

Naast Janzen zijn ook Hans Kesting, Barbara Sloesen, Eefje Paddenburg, Jasha Rudge, Bo Maerten, Hajo Bruins, Hans Dagelet en Raymond Thiry gecast. Chris Peters speelt de hoofdrol.

De serie over de voormalig profvoetballer van Ajax is in 2026 te streamen en gaat onder meer over zijn tijd bij Ajax onder begeleiding van Johan Cruijff, zijn EK-goal en zijn tijd als speler bij AC Milan, net als zijn privéleven.