Ajax transfergeruchten en nieuws

'Chaos compleet bij Ajax': "Heel pijnlijk, het is een puinhoop"

Amber
bron: Radio538
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff kijkt rond

Ajax zette Fred Grim afgelopen weekend aan de kant. De Amsterdammers besloten om Oscar García door te schuiven van de beloften ploeg naar het eerste elftal. De chaos is compleet, aldus Sjoerd Mossou.

"Het is een repeterend verhaal. Het is heel pijnlijk. Acht trainers in vier jaar, dat zegt alles. Je kan er ook nog een stuk of dertig bestuurders bovenop tellen, die in al die jaren gesneuveld zijn", zegt Mossou bij Radio538. "Het is een puinhoop."

Ajax staat inmiddels vijfde. "Dat zegt veel. Dat was ook de reden om ook maar weer met Grim te stoppen. Vorig jaar hadden ze een trainer die met heel matig materiaal bijna kampioen werd", doelt de journalist op Francesco Farioli. "En misschien was het achteraf toch wel slim om Farioli binnenboord te houden. Maar dat is achteraf. Het is inmiddels van kwaad tot erger gegaan."

