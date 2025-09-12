Chelsea-aanvaller mist CL-duel met Ajax door hamstringblessure

Chelsea moet het de komende maanden stellen zonder Liam Delap. De 22-jarige spits liep vlak voor de interlandbreak een hamstringblessure op en staat tot zeker december buitenspel, bevestigde manager Enzo Maresca vrijdag.

"Hij is tien tot twaalf weken niet inzetbaar, hij heeft een lange weg te gaan", aldus Maresca tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Brentford. Delap kwam afgelopen zomer over van Ipswich Town en moest bij Chelsea de strijd aangaan met João Pedro om een basisplaats.

De blessure betekent dat Delap onder meer de Champions League-thuiswedstrijd tegen Ajax op 22 oktober mist. Ook Cole Palmer kampt met fysieke problemen, al gloort daar licht aan het einde van de tunnel. "Cole deed donderdag voor het eerst mee aan de training, we gaan vrijdagmiddag weer trainen en kijken of alles in orde is", vertelde Maresca.

De absentie van Delap had ook gevolgen op de transfermarkt. Omdat Chelsea Marc Guiu op Deadline Day vroegtijdig terugriep van zijn huurperiode bij Sunderland, moest de Engelse club op zoek naar een nieuwe spits. Uiteindelijk leidde dat tot de komst van Brian Brobbey, die van Ajax werd overgenomen.