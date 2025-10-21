Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Het laatste Ajax Nieuws

'Chelsea baalt en moet een compleet elftal missen tegen Ajax'

Arthur
bron: Persconferentie
Liam Delap zit geblesseerd op het veld
Liam Delap zit geblesseerd op het veld Foto: © Pro Shots

Ajax heeft dinsdag goed nieuws gekregen voor het Champions League-duel met Chelsea. De Engelse ploeg moet het mogelijk zonder een aantal belangrijke spelers stellen.

Cole Palmer, Liam Delap, João Pedro en Raheem Sterling ontbreken sowieso bij Chelsea, terwijl ook Enzo Fernández en Wesley Fofana twijfelgevallen zijn. Daarmee dreigt Chelsea tegen de Amsterdammers een flink aantal spelers te missen.

De lijst met geblesseerde en geschorste spelers wordt gecompleteerd door Benoît Badiashile, Dário Essugo, Levi Colwill, Mikhailo Mudryk en Axel Disasi. In totaal elf spelers die mogelijk niet inzetbaar zijn op Stamford Bridge.

Chelsea-trainer Enzo Maresca hoopt echter snel weer een beroep te kunnen doen op enkele spelers. "Fernández traint inmiddels weer en kan misschien starten. We hebben nog een training en dan zien we wel wat we morgen doen. We hoeven ons geen zorgen te maken, maar moeten Enzo wel beschermen," vertelde hij tijdens de persconferentie.

Voorin ontbreekt João Pedro wegens een schorsing, terwijl zijn mogelijke vervanger Liam Delap nog niet fit is. "Hij is dicht bij een terugkeer, maar het komt deze week nog te vroeg." Maresca liet doorschemeren hoe hij de spitspositie tegen Ajax zou kunnen invullen. "We hebben Marc Guiu en Tyrique George. We hebben meerdere opties. Vandaag trainen we nog en daarna maken we een beslissing. We vertrouwen Marc. Vorig jaar speelde hij wedstrijden in de Conference League, dit seizoen ook voor ons in de Premier League. Hij gaat minuten maken, dat is een zekerheid", zei de trainer.

Champions League
Video’s
0 reacties
