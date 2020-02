Geschreven door Jessica Westdijk 12 feb 2020 om 13:02

Volgens De Telegraaf hebben Chelsea en Ajax de afgelopen uren een mondeling akkoord bereikt over een transfer van Hakim Ziyech.

De middenvelder zou in de zomer voor €45 miljoen de overstap maken naar de Londense club. Het lijkt erop dat Ziyech persoonlijk nog niet rond is met Chelsea. De Telegraaf schrijft namelijk dat de deur nog op een kier blijft staan voor andere Europees topclubs. Meerdere clubs zouden zich de afgelopen periode gemeld hebben.

Ziyech speelde tot nu toe 159 wedstrijden voor Ajax, waarin hij betrokken was bij het indrukwekkende aantal van 130 goals. 48 keer was Ziyech de maker, 82 keer was hij de aangever van de goal. De Marokkaanse middenvelder speelt sinds 2016 bij Ajax en kon in 2018 ook al een stap maken. Hij was toen dicht bij een overgang naar AS Roma, maar dat ging op het laatste moment niet door. Afgelopen zomer rekenden opnieuw veel mensen op een vertrek van Ziyech, maar hij bleef opnieuw in Amsterdam. Er was interesse van onder andere Sevilla CF, maar die club wees hij zelf af. De Spaanse club was bereid om de afkoopsom van €30 miljoen (die Ziyech toen nog had) te betalen, maar de middenvelder gaf zelf aan Sevilla geen verbetering te vinden ten opzichte van Ajax.

Hij tekende vervolgens een nieuw contract tot medio 2022 bij Ajax. De clausule van €30 miljoen verdween toen ook uit het contract, waardoor Ajax een hoger bedrag kon vragen. Daar staat wel wat tegenover: Ziyech verdient bij Ajax ongeveer €4 miljoen per jaar.