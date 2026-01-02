HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Chelsea geeft Ajax duidelijk signaal over toekomst van Hato'

Bjorn
bron: BBC
Jorrel Hato voor Chelsea
Jorrel Hato voor Chelsea Foto: © BSR Agency

Ajax is nog op zoek naar een nieuwe linksback en geopperd werd om bij Chelsea aan te kloppen om Jorrel Hato voor een half jaar te huren. De Amsterdammers lijken echter geen poging te hoeven wagen op Stamford Bridge.

Volgens de BBC is Chelsea niet bereid om de oud-Ajacied te verhuren deze transferperiode. Hato gold als een topkandidaat om tijdelijk terug te keren naar Ajax, omdat hij in Londen voornamelijk de bank warm houdt na zijn transfer naar Chelsea.

Ajax werd ook in verband gebracht met Quilindschy Hartman van Burnley, maar de oud-Feyenoorder gaf aan dat hij niet naar Amsterdam komt. Met Hato zou Ajax een uitstekende alternatief hebben, maar toch lijkt ook door die naam nu een streep te kunnen. Hato speelde sinds zijn komst naar Chelsea slechts vier Premier League-wedstrijden voor de club uit Londen, maar Chelsea wil hem voorlopig niet kwijt. De oud-Ajacied kampt nu tevens met een blessure. 

Ajax wil deze transferperiode graag een linksback aan de selectie toevoegen. Volgens De Telegraaf staan verder de namen van onder anderen Souffian El Karaouni, Adam Aznou en Ignace Van der Brempt op het lijstje in de Johan Cruijff ArenA. 

