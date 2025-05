'Chelsea meldt zich mogelijk met miljoenen bij Ajax voor Hato'

Chelsea zit met behoorlijk veel problemen met Financial Fair Play, maar die zijn binnenkort misschien wel verleden tijd. Wat mogelijk ook gevolgen heeft voor Ajax.

Volgens SoccerNews lijkt Enzo Fernández mogelijk de volgende Argentijn te worden die de overstap maakt van de Premier League naar LaLiga. De middenvelder van Chelsea staat nadrukkelijk in de belangstelling van zowel Real Madrid als Atlético Madrid, waar landgenoten als Correa en De Paul hem al proberen te overtuigen. Fernández, voormalig ploeggenoot van Julián Álvarez bij River Plate, zal echter niet goedkoop zijn: Chelsea betaalde destijds 121 miljoen euro voor hem en verlangt minstens honderd miljoen voor een mogelijke transfer.

Als Chelsea dat bedrag daadwerkelijk ontvangt, kan dat deels hergeïnvesteerd worden in nieuwe aankopen. Een van de mogelijke investeringen is Jorrel Hato, over wie al gesprekken zijn gevoerd met Ajax. De Amsterdammers zouden daarmee opnieuw een toptalent kunnen verliezen, mocht de deal rondkomen.