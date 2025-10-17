AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Chelsea mist woensdag sterspeler tegen Ajax: "Ik had het fout"

Gijs Kila
bron: Persconferentie
Cole Palmer verlaat geblesseerd het veld
Cole Palmer verlaat geblesseerd het veld Foto: © BSR Agency

Ajax treft woensdag in de Champions League een gehavend Chelsea. De Engelse topclub moet het in ieder geval stellen zonder Cole Palmer, die kampt met aanhoudende liesklachten. Manager Enzo Maresca bevestigde vrijdag dat de middenvelder ook het duel met Ajax mist.

"Ik had het fout", gaf Maresca toe tijdens de persconferentie richting het duel met Nottingham Forest. "Helaas staat hij nog zes weken aan de kant. Hopelijk is dat genoeg. De medische staf kan ook niet toveren. Het belangrijkste is dat hij nu volledig fit is als hij terugkomt. We moeten het stap voor stap bekijken."

Palmer liep zijn blessure op tegen Manchester United en is sindsdien uitgeschakeld. De 23-jarige Engelsman ontbrak eerder al tegen Benfica, Brighton en Liverpool.

Chelsea kampt met meer personele zorgen richting het Europese duel met Ajax. Levi Colwill en Liam Delap zijn eveneens niet inzetbaar, terwijl er twijfels zijn over de inzetbaarheid van Moisés Caicedo, Enzo Fernández en Pedro Neto. Wel kunnen de Londenaren weer beschikken over Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana en Reece James.

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
