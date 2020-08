Geschreven door Jessica Westdijk 10 aug 2020 om 15:08

Ajax raakte Hakim Ziyech al kwijt aan Chelsea en de Londenaren lijken nog niet uitgewinkeld in Amsterdam. Andre Onana en Nico Tagliafico werden al eerder in verband gebracht met Chelsea en The Daily Mirror doet dat nu opnieuw.

De twee Ajacieden zijn eigenlijk geen eerste keuze in Londen. Zo zou Chelsea doelman Kepa Arrizabalaga willen vervangen door Jan Oblak. Atlético Madrid heeft echter een prijskaartje van 110 miljoen aan de keeper gehangen. Vandaar dat Chelsea doorschakelt en kijkt naar Onana, die ‘slechts’ 30 miljoen zou moeten kosten.

Ook op linksback hebben de Londenaren eigenlijk een andere optie op het oog. Ben Chilwill zou over moeten komen van Leicester City, maar die club vraagt 88 miljoen euro. Hoeveel Ajax voor Tagliafico vraagt, is niet bekend. Wel is bekend dat vorige zomer afspraken zijn gemaakt met de Argentijn dat hij bij een goed bod mag vertrekken.