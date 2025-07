'Chelsea sluit zich aan bij mening van Farioli over Jorrel Hato'

Hato speelde in zijn beginperiode bij Ajax voornamelijk centraal achterin, maar onder Farioli verschoof zijn rol naar de linkerkant van de verdediging. Die ontwikkeling is ook bij Chelsea opgevallen, waar men hem inmiddels meer als linksback dan als centrumverdediger beschouwt.

"Jorrel begon als centrumverdediger, maar met onze begeleiding is hij een linksback geworden op landelijk niveau", vertelde Farioli over de transformatie van Hato. "Deze transformatie is gebouwd op de gedetailleerde data van zijn technische en fysieke kwaliteiten. Ajax zag hem nog als centrumverdediger, maar ik denk dat een speler die 1.81 meter is, het in de Premier League zwaar zal krijgen in het centrum."

Bij Chelsea is de concurrentie op linksback kleiner dan centraal, waar toppers als Colwill, Badiashile en Fofana spelen. Op linksback zijn alleen Cucurella en Chilwell beschikbaar.