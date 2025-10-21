Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Chelsea waakzaam voor Ajax: "Het wordt een moeilijke wedstrijd"

Arthur
bron: Persconferentie
Enzo Maresca
Enzo Maresca Foto: © Pro Shots

Chelsea-trainer Enzo Maresca kijkt met respect en voorzichtigheid vooruit naar het Champions League-duel met Ajax. De Italiaanse coach is onder de indruk van het voetbal-DNA van de Amsterdammers en weet dat zijn ploeg zich moet wapenen tegen een tegenstander die altijd zijn eigen spel probeert te spelen.

"Ze proberen altijd hun voetbal te spelen", stelt Maresca tijdens de persconferentie. "Het wordt ongetwijfeld een moeilijke wedstrijd. Ze zijn een club die deze competitie in het verleden al hebben gewonnen."

Volgens de Chelsea-coach zal Ajax gebrand zijn op een goed resultaat op Stamford Bridge. "Ze willen iedereen bewijzen dat ze hierheen kunnen komen en ons kunnen verslaan. Wij gaan precies hetzelfde proberen."

Wout Weghorst en Wouter Goes

"Zouden ze in de kleedkamer bij Ajax ook om Weghorst lachen?"

0
Wesley Sneijder

Wesley Sneijder snapt niets van Ajax-directeur: "Belachelijk"

0
Video’s
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren doet gewaagde uitspraak: "Weet dat ik dat ga bereiken"

0
