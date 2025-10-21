Chelsea waakzaam voor Ajax: "Het wordt een moeilijke wedstrijd"

Chelsea-trainer Enzo Maresca kijkt met respect en voorzichtigheid vooruit naar het Champions League-duel met Ajax. De Italiaanse coach is onder de indruk van het voetbal-DNA van de Amsterdammers en weet dat zijn ploeg zich moet wapenen tegen een tegenstander die altijd zijn eigen spel probeert te spelen.

"Ze proberen altijd hun voetbal te spelen", stelt Maresca tijdens de persconferentie. "Het wordt ongetwijfeld een moeilijke wedstrijd. Ze zijn een club die deze competitie in het verleden al hebben gewonnen."

Volgens de Chelsea-coach zal Ajax gebrand zijn op een goed resultaat op Stamford Bridge. "Ze willen iedereen bewijzen dat ze hierheen kunnen komen en ons kunnen verslaan. Wij gaan precies hetzelfde proberen."