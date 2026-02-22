Chery: "Ik denk dat wij Ajax de hele wedstrijd gedomineerd hebben"

Tjarron Chery is vooral gefrustreerd na het duel van zijn NEC met Ajax. De aanvoerder van NEC vindt dat zijn ploeg het absoluut verdiende om van Ajax te winnen.

"Ik denk niet dat we tevreden kunnen zijn", stelt Chery in gesprek met ESPN. "Ik denk dat we de hele wedstrijd wel een soort van gedomineerd hebben", zegt Chery, die Ajax met geluk de 1-0 zag maken. "Het is lullig dat je die 1-0 op die manier tegen krijgt. Daarna komen we goed terug, maar dan verzuimen we om die 2-1 te maken."

Volgens de spelmaker was net de laatste pass of actie vaak niet goed. "We domineerden goed tot aan de zestien. Vanuit daar moeten we zuiniger zijn met de laatste pass. We hebben het zelf verzuimd af te maken. We hebben een fantastisch team, maar het mocht vandaag niet zo zijn", besluit Chery.