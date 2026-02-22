Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Chery: "Ik denk dat wij Ajax de hele wedstrijd gedomineerd hebben"

Rik Engelbertink
bron: ESPN
Youri Baas en Tjaronn Chery
Youri Baas en Tjaronn Chery Foto: © Pro Shots

Tjarron Chery is vooral gefrustreerd na het duel van zijn NEC met Ajax. De aanvoerder van NEC vindt dat zijn ploeg het absoluut verdiende om van Ajax te winnen.

"Ik denk niet dat we tevreden kunnen zijn", stelt Chery in gesprek met ESPN. "Ik denk dat we de hele wedstrijd wel een soort van gedomineerd hebben", zegt Chery, die Ajax met geluk de 1-0 zag maken. "Het is lullig dat je die 1-0 op die manier tegen krijgt. Daarna komen we goed terug, maar dan verzuimen we om die 2-1 te maken."

Volgens de spelmaker was net de laatste pass of actie vaak niet goed. "We domineerden goed tot aan de zestien. Vanuit daar moeten we zuiniger zijn met de laatste pass. We hebben het zelf verzuimd af te maken. We hebben een fantastisch team, maar het mocht vandaag niet zo zijn", besluit Chery.

Gerelateerd:
Arnold Bruggink in gesprek met de NOS

Bruggink pleit voor minuten Ajacied: "Kunnen hem goed gebruiken"

0
Marciano Vink

Vink adviseert Ajax: "Hij is El Patron, zo'n type ontbeert ze"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Henk de Jong in Leeuwarden

Jong Ajax verliest van SC Cambuur: "Het is een apart mannetje"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

0
Karim El Ahmadi

El Ahmadi spot 'slapende' Ajacied: "Werd al eerder gewaarschuwd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties