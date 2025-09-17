Chivu roemt Ajax: "Zij zijn niet de underdog, wat mij betreft"

Ajax neemt het woensdagavond in eigen huis op tegen Internazionale en dat betekent voor Cristian Chivu een weerzien met zijn oude club. De oefenmeester van de Italiaanse grootmacht speelde in het verleden zelfs nog samen met John Heitinga.

"Ik herinner me Johnny heel goed, ik had de afgelopen jaren nog de kans om hem kort te ontmoeten", blikt hij terug op de website van VI. "Ik herinner me hem als jonge gast van zeventien, die ik probeerde te helpen, al was ik zelf niet veel ouder. Maar als aanvoerder was het mijn taak om te proberen hem te helpen, want hij was een speler met veel potentie. Dat heeft hij wel bewezen in zijn carrière, hij heeft een hoog niveau gehaald en voor de nationale ploeg gespeeld."

Ook de tegenstander heeft geen geheimen voor Chivu. "Ik ken Ajax heel goed, ik ken de kwaliteiten van de club en de spelers. En ik ken het project en wat ze willen", legt hij uit. "Ajax is gewoon een heel grote club, dat hebben ze op internationaal niveau laten zien. De afgelopen jaren misschien niet in de top, maar onder Erik ten Hag wel degelijk, toen hebben ze zelfs bijna de Champions League-finale gehaald. Niet lang daarvoor stonden ze in de Europa League-finale."

"Zij zijn niet de underdog, wat mij betreft, want ik weet hoe moeilijk het is om te spelen in dit stadion", vervolgt Chivu over het duel in de Johan Cruijff Arena. "En ik weet hoeveel ambitie deze club altijd heeft. Het is een sterke ploeg, technisch, goed getraind en met veel snelheid. We moeten er klaar voor zijn. Ik weet zeker dat het zwaar zal worden voor ons, we moeten honderd procent zijn, fysiek en mentaal", besluit hij over de eerste groepswedstrijd van de Champions League.