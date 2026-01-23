Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

Nassef Chourak ziet zijn overstap naar Kalmar FF nadrukkelijk als een tussenstap richting een grotere club of competitie. In het ESPN-programma Tekengeld sprak de middenvelder openhartig over zijn transfer en zijn ambities.

Chourak stond sinds 2018 onder contract bij Ajax, waar hij jarenlang deel uitmaakte van de jeugdopleiding en de afgelopen seizoenen een vaste waarde was bij Jong Ajax. Dit seizoen droeg hij zelfs de aanvoerdersband bij het beloftenteam, maar een doorbraak naar het eerste elftal bleef uit. Voor de 21-jarige middenvelder was een vertrek deze winter daarom de logische volgende stap.

In Tekengeld legt Chourak uit waarom hij voor Zweden koos. "Mijn gevoel zei dat ik het moest doen. Ik sprak ook met mijn zaakwaarnemer en mijn vader. Beiden hadden een goed gevoel bij de club en het plan dat ze met mij hebben."

De timing van de overstap is opvallend, omdat Chourak bij Jong Ajax midden in het seizoen zat, terwijl de Zweedse competitie pas over enkele maanden begint. "We hebben nu de voorbereiding. Die heb ik zelf al gehad. Ik heb nu de voorbereiding met Kalmar, maar ik ga niet alles volledig meedoen", vertelt hij. "Dan begint de voorbereiding richting februari, want dan begint het bekertoernooi."

Dat Kalmar FF voor hem een springplank moet zijn, steekt Chourak niet onder stoelen of banken. "Maar ik ben nu op een leeftijd dat ik moet gaan spelen en mezelf moet ontwikkelen. Daarvoor vind ik de Zweedse competitie een perfecte springplank om uiteindelijk hogerop te komen. Het plan van Kalmar is zo goed en het vertrouwen dat ze geven is zo fijn, dat ik deze keuze heb gemaakt."

Volgens de middenvelder was er ook interesse uit andere landen én vanuit Nederland. "Maar ze pakten niet door. Ze waren niet echt concreet. Vandaar dat ik naar het buitenland ben gegaan. In Nederland had ik wel verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden, maar het buitenland is geen probleem voor mij."

Chourak kijkt met vertrouwen vooruit. "Ik heb jongens zien gaan vanuit de Zweedse competitie. Vorige week was er nog een jongen die voor drie miljoen euro naar Slavia Praag ging. Er zijn zeker kansen om naar grotere clubs te gaan. Ik ga mijn best doen en wie weet is het zo snel mogelijk. Maar voor nu ligt de focus op Kalmar en ik wil Kalmar helpen in de competitie."

Een uitgesproken droomcompetitie heeft hij niet. "Dat kan in Zweden een stap naar Malmö zijn. Of een middenmoter in de Premier League, dat zou gewoon heel mooi zijn. Dat ligt puur aan mezelf, hoe ik dit jaar ga vlammen en mezelf ga laten zien. Op basis van mijn resultaten kan ik zien waar de springplank naartoe kan gaan."