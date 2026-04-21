Chris Woerts: "Ajax wil zich bij rechtszaak NAC Breda voegen"

Bjorn
bron: Vandaag Inside
Chris Woerts
Chris Woerts

Chris Woerts heeft maandagavond een nieuwe update gegeven over de paspoortgate. De sportmarketeer steunt de zaak van NAC Breda om bij de rechtbank haar gelijk te halen, iets wat voor verbazing zorgt in de studio van Vandaag Inside.

"Heel goed, NAC heeft helemaal gelijk", begint Woerts. "Ze hebben gewoon de reglementen gevolgd. Als jij een speler opstelt die niet speelgerechtigd is, krijg je een 3-0 nederlaag. Dat is gewoon een KNVB-reglement. En sterker nog, eigenlijk zijn ze (Go Ahead Eagles, red.) er nog heel goed af gekomen."

Volgens presentator Wilfred Genee vinden de andere clubs de houding van NAC belachelijk. "Dát is niet waar", reageert Woerts. "Afgelopen donderdag is er een vergadering geweest met 34 clubs, en maar vijf clubs hebben het woord gevoerd. Niet alle 34. Die vijf clubs die het betrof, dat zijn de clubs die de spelers hebben opgesteld, die hebben geklaagd. Die hadden een heel grote mond. NAC zegt gewoon: jongens, wij komen op voor ons belang. Daar hebben we het volste recht toe. Eigenlijk zouden alle betreffende duels moeten eindigen in 0-3."

Genee is het er duidelijk niet mee eens. "Kom op, nou, wat een gelul", antwoordt de presentator, die bijval krijgt van Johan Derksen. "Ik vind dat je heel onredelijk bent", zegt de analist. "Die spelers die voor Curaçao, Suriname of Indonesië kunnen spelen krijgen een onoverzichtelijke situatie. Niemand wist precies hoe ze ermee om moesten gaan."

"Het zijn Nederlandse spelers die al jaren in Nederland spelen, maar die krijgen dan even een ander paspoort", vervolgt Derksen. "Niemand had daar een probleem mee, maar nu NAC met 6-0 op de kloten krijgt en dreigt te degraderen, gaan ze nu de wet letterlijk nalezen en zeuren. Ik vind het heel onsportief. Onder bijzondere omstandigheden moet je creatief met reglementen om durven gaan."

Woerts laat zich niet overtuigen. "NAC heeft volkomen gelijk, de regels zijn voor iedereen gelijk", meent Woerts. "De VVCS heeft een brief gestuurd naar de clubs, in de Voetbal International heeft een artikel gestaan over de consequenties. De KNVB heeft een hele grote mond tegenover NAC, maar ze hebben zelf zitten slapen. Niet NAC, de KNVB. Die hadden tegen de clubs moeten zeggen wat er kan gebeuren en dat hebben ze niet gedaan."

Volgens Woerts heeft NAC meer steun in de Eredivisie dan voorheen werd gemeld. "Feyenoord, Ajax, FC Twente, FC Volendam en Telstar hebben allemaal tegen NAC gezegd: Als jullie winnen, voegen wij ons in die zaak", weet de sportmarketeer.

