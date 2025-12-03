Chris Woerts haalt uit: "Het is te krankzinnig voor woorden"

Ajax hangt nog steeds een straf boven het hoofd voor het vuurwerkincident tegen FC Groningen afgelopen zondagavond. Het ging al vroeg in de wedstrijd behoorlijk mis toen er enorm veel vuurwerk het veld op geschoten werd.

Chris Woerts keek met verbazing naar het schouwspel zondag. "Het sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Er is een nooddeur opengebroken en daar kwamen mensen met vuurwerk binnen", vertelt hij in Nieuws van de Dag. "Het is van de gekke dat de goedwillende supporters zo worden benadeeld. De club staat er al slecht voor. Het is te krankzinnig voor woorden."

Ajax speelt volgende week tegen Feyenoord zonder de F-side, maar daar blijft het mogelijk niet bij. "Dat is een besluit van Ajax zelf, maar de KNVB moet ook nog een straf toewijzen", weet Woerts. "Ze kunnen alle straffen opleggen die ze willen. Puntenaftrek zou heel oneerlijk zijn, maar ik kan me voorstellen dat ze vijf wedstrijden zonder publiek voorstellen."