Kick-off
Mike Verweij zag 'ongewenste gast' bij Ajax: "Schaamteloos"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Chris Woerts haalt uit: "Het is te krankzinnig voor woorden"

Max
bron: SBS6
Chris Woerts
Chris Woerts Foto: © Pro Shots

Ajax hangt nog steeds een straf boven het hoofd voor het vuurwerkincident tegen FC Groningen afgelopen zondagavond. Het ging al vroeg in de wedstrijd behoorlijk mis toen er enorm veel vuurwerk het veld op geschoten werd. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Chris Woerts keek met verbazing naar het schouwspel zondag. "Het sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Er is een nooddeur opengebroken en daar kwamen mensen met vuurwerk binnen", vertelt hij in Nieuws van de Dag. "Het is van de gekke dat de goedwillende supporters zo worden benadeeld. De club staat er al slecht voor. Het is te krankzinnig voor woorden."

Ajax speelt volgende week tegen Feyenoord zonder de F-side, maar daar blijft het mogelijk niet bij. "Dat is een besluit van Ajax zelf, maar de KNVB moet ook nog een straf toewijzen", weet Woerts. "Ze kunnen alle straffen opleggen die ze willen. Puntenaftrek zou heel oneerlijk zijn, maar ik kan me voorstellen dat ze vijf wedstrijden zonder publiek voorstellen."

Gerelateerd:
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Dani van den Heuvel

VIDEO | Voormalig Ajax-talent pakt hoofdrol bij Club Brugge

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Chris Woerts
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

0
Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd