Chris Woerts kritisch op Óscar García: "Ajax wilde niet winnen"

De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord van afgelopen weekend zal niet de geschiedenisboeken ingaan als een van de meest interessante edities. Chris Woerts vond het niveau van het duel tenenkrommend.

"Dit was de slechtste ooit Klassieker ooit. Qua niveau van de wedstrijd was het hemeltergend slecht", zegt Woerts bij Nieuws van de Dag. "Ik denk dat de tactische omzettingen van de trainers erop ingesteld waren om niet te verliezen. Ajax wilde niet winnen en Feyenoord wilde niet verliezen. Feyenoord speelde met vijf middenvelders en dat was eigenlijk helemaal niks."

"Ze hebben Raheem Sterling gehaald uit Engeland", vervolgt Woerts over een andere dissonant. "Die kan er helemaal niks van. Die is heel zijn sprankeling kwijt. Hij verdiende 350.000 pond per week in Engeland en hij bakt er helemaal niks van. Maar je kunt het hem niet kwalijk nemen, want hij heeft een jaar niet gespeeld."

Wat is het grootste mankement van de ploegen? "Ze missen allebei een leider in het veld. Robin van Persie heeft niet het tactisch vermogen om het tijdens een wedstrijd om te draaien, terwijl Óscar García het wel prima vond zo. Hij denkt: volgend seizoen nieuwe ronde, nieuwe kansen."

Er wordt echter aangestipt dat Feyenoord 'gewoon' tweede staat: "Omdat de rest zo slecht is", zegt Woerts als reactie daarop. "Feyenoord heeft echt geluk gehad dit seizoen, met een slecht Ajax, AZ, FC Twente en FC Utrecht."