Chris Woerts kritisch op Óscar García: "Ajax wilde niet winnen"
De Klassieker tussen Ajax en Feyenoord van afgelopen weekend zal niet de geschiedenisboeken ingaan als een van de meest interessante edities. Chris Woerts vond het niveau van het duel tenenkrommend.
"Dit was de slechtste ooit Klassieker ooit. Qua niveau van de wedstrijd was het hemeltergend slecht", zegt Woerts bij Nieuws van de Dag. "Ik denk dat de tactische omzettingen van de trainers erop ingesteld waren om niet te verliezen. Ajax wilde niet winnen en Feyenoord wilde niet verliezen. Feyenoord speelde met vijf middenvelders en dat was eigenlijk helemaal niks."
"Ze hebben Raheem Sterling gehaald uit Engeland", vervolgt Woerts over een andere dissonant. "Die kan er helemaal niks van. Die is heel zijn sprankeling kwijt. Hij verdiende 350.000 pond per week in Engeland en hij bakt er helemaal niks van. Maar je kunt het hem niet kwalijk nemen, want hij heeft een jaar niet gespeeld."
Wat is het grootste mankement van de ploegen? "Ze missen allebei een leider in het veld. Robin van Persie heeft niet het tactisch vermogen om het tijdens een wedstrijd om te draaien, terwijl Óscar García het wel prima vond zo. Hij denkt: volgend seizoen nieuwe ronde, nieuwe kansen."
Er wordt echter aangestipt dat Feyenoord 'gewoon' tweede staat: "Omdat de rest zo slecht is", zegt Woerts als reactie daarop. "Feyenoord heeft echt geluk gehad dit seizoen, met een slecht Ajax, AZ, FC Twente en FC Utrecht."
Ajax-doelwit is zeer gewild: "Dan word ik nóg interessanter"
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Chris Woerts kritisch op Óscar García: "Ajax wilde niet winnen"
Bosz 'loog' om Johan Cruijff te ontmoeten: "Had hij in de gaten"
"Wout Weghorst zou bij Telstar niet eens op de bank zitten"
Onbegrip om oproep Mika Godts: "Wat voor signaal geeft dat af?"
Patrick Kluivert (49) aan de slag bij Ajax? "Mijn club helpen"
Nijhuis geniet bij Ajax-duels: "Dan kom je het ArenA-dek op..."
'Enorme dreun voor Ajacied: Tomiyasu moet afhaken wegens blessure'
Valentijn Driessen ziet Ajax goed wegkomen: "Hij ziet het niet"
Ajax afgekraakt: "Go Ahead Eagles pakte meer punten in Europa"
Sjoerd Mossou bekritiseert Ajax-aanvaller: "Onooglijk gepruts"
Ronald Koeman over oud-Ajacied: "Hij is nu vele malen fitter"
René en Nicky van der Gijp uitgescholden na duel Feyenoord-Ajax
Ajax oefent tijdens interlandperiode tegen deze Eredivisie-ploeg
Henk Spaan ziet 'lichtpunten' bij Ajax: "Jongens van 18 jaar"
Wim Kieft: "Ze maken zich drukker dan dat Ajax dat zelf doet"
Brobbey over Amsterdam: "Dan denk ik: wat doe ik hier? Zo saai"
Ajax-fans vrezen: "In Eindhoven lachen ze een krul in hun lul"
Noa Lang komt goed weg: "De dokter denkt dat hij blijft leven"
Driessen reageert: "Bij Ajax kon hij het nog geen uur volhouden"
Jade Anna over kinderwens met Taylor: "Hij staat er anders in"
Driessen: "Hij heeft zijn geloofwaardigheid helemaal verloren"
Ruud Gullit werd benaderd door Ajax: "Het was geen warm bad"
Wesley Sneijder keihard: "De slechtste die ik ooit gezien heb"
Bas Nijhuis zag hetze: "Elke wedstrijd die ik van Ajax floot..."
Derksen haalt uit: "Die jongen hoort niet bij Ajax te spelen"
'Ajax lijkt toptalent van Feyenoord weg te kapen uit Rotterdam'
Bram van Polen waarschuwt: "En ze moeten ook nog tegen Ajax"
Bert Konterman ziet uitblinker: "Of hij terug moet naar Ajax?"