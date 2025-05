Chris Woerts noemt Ajax-kandidaat: "Hij staat hoog op de lijst"

Chris Woerts denkt te weten dat Kjetil Knudsen in beeld is om Francesco Farioli op te volgen bij Ajax. De 56-jarige hoofdtrainer staat momenteel voor de groep van Bodo/Glimt.

Woerts brengt het nieuws bij Vandaag Inside, als hij gevraagd wordt naar de zoektocht van Ajax naar een nieuwe trainer. "Het wordt in ieder geval niet Ten Hag. Ik heb begrepen dat de trainer van Bodø/Glimt hoog op het lijstje staat, Knutsen", begint hij, waarop René van der Gijp reageert. "Maar die wilde toch aan transfers verdienen, Chris? Daarom ging dat niet door. Dat was hij gewend daar. Het was nog in de tijd van Overmars, net nadat Ten Hag wegging, toen zei Ajax: daar kunnen wij niet aan beginnen."

Knudsen werd in de zomer van 2023 ook al in verband gebracht met Ajax, dat destijds uiteindelijk Maurice Steijn aanstelde als de nieuwe hoofdtrainer. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij had de Noorse oefenmeester bij Bodo/Glimt recht op een percentage bij uitgaande transfers. De Noorse club groeide onder de trainer uit tot een topclub in eigen land en werd vier keer landskampioen. Dit seizoen haalde de club de halve finales van de Europa League.