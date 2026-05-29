Chris Woerts pakt oud-Ajacied enorm hard aan: "Hij is knettergek"

Chris Woerts

Chris Woerts begrijpt helemaal niets van de beslissingen van oud-Ajacied Ronald Koeman. De sportmarketeer kan er met zijn verstand niet bij dat een speler als Marten de Roon is opgeroepen voor het WK, terwijl Kees Smit en Luciano Valente thuis blijven.

"Geen Feyenoorders bij de selectie, dat is pijnlijk toch, voor de mensen in Rotterdam?" vraagt presentator Wilfred Genee in Vandaag Inside aan Woerts. En de sportmarketeer is vrij duidelijk in zijn antwoord. "Pijnlijk? Koeman is echt knettergek. Die neemt liever Marten de Roon mee, omdat die leuke filmpjes maakt op Instagram en leuke tweetjes eruit gooit. 35 jaar, dan kun je toch beter Kees Smit meenemen, en Luciano Valente?"

Johan Derksen begrijpt de bondscoach echter wel. "Die De Roon speelt áltijd op het hoogste niveau in Italië. Hij schijnt daar aanvoerder te zijn. Het is geen jongen die problemen maakt. Is er een blessure, dan kun je hem risicoloos inzetten. Die twee jonge jongens, het was leuk om mee te gaan om eraan te ruiken, maar daar kun je niet van op aan."

"Al die bondscoaches hebben allemaal hetzelfde", reageert ook Van der Gijp. "En Koeman heeft gewoon... die neemt die hele Nederlandse competitie totaal niet serieus. Helemaal niet. PSV heeft het hartstikke knap gedaan uit bij Liverpool (1-4, red.) en thuis tegen Napoli (6-2, red.). Maar wedstrijdjes als tegen Volendam... en die Valente, dat was ook al vier maanden niks meer, hè?"

Dit laatste vindt Woerts geen argument. "Nee, die Weghorst doet het lekker bij Ajax in de spits", merkt hij op. Ook die keuze begrijpt Derksen wel. "Je hebt maar één stormram, die gaat gewoon mee voor de laatste tien minuten. Een alternatief is er niet. Als je in de Nederlandse competitie speelt, dan moet je niet op het internationale niveau komen. Dan ben je nergens", aldus Derksen.

