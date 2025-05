Chris Woerts verklapt: "Hij gaat weg bij Ajax, dat weet ik zeker"

"Wie het meeste verdiend in de Eredivisie? Dat is een speler van Ajax, want Ajax voert in de Eredivisie nagenoeg alle ranglijsten aan qua uitgaven", vertelt Woerts in het programma De Oranjezomer. "Jordan Henderson verdient zo'n 4,6 miljoen euro per jaar, maar hij gaat weg bij Ajax."

"Ik weet zeker dat hij naar zijn oude liefde teruggaat: het gepromoveerde Sunderland AFC. Die zijn afgelopen weekend gepromoveerd naar de Premier League. Hij is daar opgegroeid en ik heb er ook gewerkt toen hij bij Sunderland speelde. Hij gaat terug naar zijn roots", aldus Woerts.