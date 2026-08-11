Chris Woerts voorspelt: "Ajax en PSV zijn erg aan elkaar gewaagd"

"Ik heb nog geen idee wie er kampioen wordt", zegt Woerts bij Nieuws van de Dag. "Het wordt een van de leukste competities, want Feyenoord, Ajax en PSV zijn erg aan elkaar gewaagd dit jaar. FC Twente gaat niet meedoen. AZ is een goede outsider. Maar als Rotterdammer zeg ik dat we eind mei lekker naar de Coolsingel gaan."

PSV liep in de eerste speelronde direct averij op door in eigen huis gelijk te spelen tegen Fortuna Sittard (2-2), waar Ryan Flamingo flink in de fout ging bij de eerste goal van de Limburgers. "Dat was dramatisch", meent Woerts. "De verdediging van PSV is zó slecht, daar kan je nooit de Champions League mee in."