Chris Woerts voorspelt Eredivisie-kampioen: "De beste papieren"

In de aanloop naar het nieuwe Eredivisie-seizoen is analist Chris Woerts duidelijk bij De Oranjezomer over de Eredivisie, die binnenkort van start gaat. Hij ziet Ajax niet als de topfavoriet voor het landskampioenschap.

Woerts hoorde van Frits Barend dat hij verwacht dat Feyenoord de titel pakt. "Laten we het hopen, maar ik denk dat PSV momenteel de beste papieren heeft. Die hebben goed ingekocht en verkocht." Daarmee stipt hij aan dat de Eindhovenaren volgens hem het meest solide ingestapt in de competitie.

De woorden van Woerts komen op een bijzonder moment voor Feyenoord, dat vrijdag afscheid nam van een belangrijke centrale verdediger: David Hancko. De mandekker maakt de overstap naar Saoedi-Arabië voor een indrukwekkende transfersom van 35 miljoen euro, die met eventuele bonussen kan oplopen tot 40 miljoen euro. “Een geweldig bedrag, echt bizar", aldus Woerts.

Toch is de situatie in de Rotterdamse achterhoede ongewijzigd. "Centraal achterin hebben ze nog wat nodig", merkt hij op. Met het vertrek van de verdediger ontstaat er een duidelijke vacature die opgevuld moet worden om de club competitief te houden.

Over de keuze van de speler om te vertrekken, is Woerts begripvol: "Ik vind het een hele verstandige stap. Hij gaat zo’n 6 miljoen euro per jaar netto verdienen. Met bonussen erbij zo’n 7 miljoen. Hij is 27 jaar, dus waarom niet.” Hij relativeert de vaak gehoorde kritiek op het niveau van de Saudi Pro League: “Iedereen doet heel denigrerend over de competitie, maar er spelen heel veel bekende voetballers."