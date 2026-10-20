Chris Woerts vreest voor Ajax: "Allemaal een waterhoofd aan..."

"Ze zijn gedaald naar de achtste plek op de coëfficiëntenlijst", zegt Woerts in de uitzending van Nieuws van de Dag. "Als wij onder plek tien komen, plaatst geen enkele club in Nederland zich nog rechtstreeks voor Europees voetbal. Dat betekent heel veel geldverlies. Het is penibel, want landen als Griekenland en Turkije zijn beter bezig dan wij. Vorige week heeft Griekenland bijvoorbeeld beter gescoord dan Nederland."

Ajax, Feyenoord en PSV geven miljoenen uit, maar financieel staan ze lang niet allemaal even sterk. De personeelsbestanden zijn flink gegroeid. "Als je kijkt naar de Nederlandse clubs, hebben ze allemaal een waterhoofd aan personeel. Feyenoord heeft meer dan vierhonderd mensen in dienst, Ajax ook en PSV heeft 355 mensen in dienst."

Ajax is koploper met maar liefst 463 mensen in dienst, maar wat doen zij allemaal? "Dat vraagt iedereen zich af", meent Woerts. "Je hebt volgens mij maar elf spelers en wat reserves nodig. De technische staf is inmiddels zo groot geworden dat je met twee bussen naar de uitwedstrijden moet. Het zijn ook halve mediabedrijven geworden en dan heb je nog de scouting, financieel en commercieel."