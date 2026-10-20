Chris Woerts vreest voor Ajax: "Allemaal een waterhoofd aan..."
Chris Woerts maakt zich zorgen om het Nederlandse voetbal. De sportmarketeer ziet de Eredivisie verder afglijden in Europa en luidt de noodklok.
"Ze zijn gedaald naar de achtste plek op de coëfficiëntenlijst", zegt Woerts in de uitzending van Nieuws van de Dag. "Als wij onder plek tien komen, plaatst geen enkele club in Nederland zich nog rechtstreeks voor Europees voetbal. Dat betekent heel veel geldverlies. Het is penibel, want landen als Griekenland en Turkije zijn beter bezig dan wij. Vorige week heeft Griekenland bijvoorbeeld beter gescoord dan Nederland."
Ajax, Feyenoord en PSV geven miljoenen uit, maar financieel staan ze lang niet allemaal even sterk. De personeelsbestanden zijn flink gegroeid. "Als je kijkt naar de Nederlandse clubs, hebben ze allemaal een waterhoofd aan personeel. Feyenoord heeft meer dan vierhonderd mensen in dienst, Ajax ook en PSV heeft 355 mensen in dienst."
Ajax is koploper met maar liefst 463 mensen in dienst, maar wat doen zij allemaal? "Dat vraagt iedereen zich af", meent Woerts. "Je hebt volgens mij maar elf spelers en wat reserves nodig. De technische staf is inmiddels zo groot geworden dat je met twee bussen naar de uitwedstrijden moet. Het zijn ook halve mediabedrijven geworden en dan heb je nog de scouting, financieel en commercieel."
Woerts ziet België als voorbeeld. "Een club als Club Brugge doet het met de helft van het aantal personeelsleden", vervolgt de sportmarketeer. "Club Brugge doet het heel erg goed en heeft een hele goede jeugdopleiding. Wij in Nederland doen heel veel aan maatschappelijke projecten en vrouwenvoetbal, maar het zal de gemiddelde supporter worst zijn."
Volgens hem maakt het supporters weinig uit wat clubs op maatschappelijk gebied doen. "Die vragen zich af of ze winnen in de Champions League, Europa League of Conference League. Al het maatschappelijke gedoe: vergeet het. Je wordt op het veld afgerekend en niet in een achterstandswijk."
Woerts pleitte al vaker voor een kleinere Eredivisie en doet dat nu weer. "Idealiter zou je naar veertien of maximaal zestien clubs moeten gaan. Je moet kijken naar een andere competitieopzet", doelt hij op het Champions League-model. "Je gaat eerst een competitie spelen van twaalf thuis- en uitwedstrijden. De top zes gaat Europees spelen, een dubbele competitie, meer topwedstrijden en veel leuker voor de kijker. Het is veel leuker om naar Ajax – Feyenoord te kijken dan naar Willem II – TOP Oss. Het Europese systeem heeft zich bewezen en nu gaan we kijken of het zich ook gaat bewijzen in Nederland."
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