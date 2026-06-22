Chris Woerts waarschuwt Ajax: "Telefoon staat niet roodgloeiend"
Nu er na 13,5 jaar definitief een einde komt aan het tijdperk met Ziggo op de borst, moet Ajax op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Volgens sportmarketeer Chris Woerts wordt dat in de huidige markt een loodzware klus. In gesprek met Het Parool tempert hij de verwachtingen: een nieuwe partner vinden die direct minstens zoveel miljoenen overmaakt als Ziggo, is volgens hem absoluut geen uitgemaakte zaak.
Hoewel de naam Ajax wereldwijd nog altijd een enorme aantrekkingskracht heeft, zijn de tijden in de sponsorwereld veranderd. Grote bedragen liggen simpelweg minder snel voor het oprapen, zeker voor clubs uit de Eredivisie.
"Ajax heeft nog steeds het rijkste verleden en het grootste bereik van alle Nederlandse clubs. Dat blijft aantrekkelijk. Aan de andere kant is in deze markt een jaarlijks bedrag van 10 tot 12 miljoen euro steeds lastiger te verantwoorden."
Woerts verwacht daarom dat we een bekend Hollands merk op het rood-witte shirt wel kunnen vergeten. Hij richt zijn blik op de internationale markt en voorspelt de komst van een zogeheten challenger; een buitenlands bedrijf dat de Nederlandse of Europese markt wil bestormen en puur voor de snelle naamsbekendheid gaat.
"Dan moet je denken aan bedrijven uit de Verenigde Staten of opkomende markten als Azië of het Midden-Oosten."
Het sportieve minder succesvolle jaar hoeft volgens Woerts overigens geen onoverkomelijke blokkade te vormen tijdens de onderhandelingen in de Johan Cruijff ArenA. De voetballerij is immers grillig. "De voetbalwereld is opportunistisch en op de korte termijn gericht. Als Ajax in december toevallig weer bovenaan staat, wordt er veel vergeten."
Wel denkt de marketeer dat Ajax akkoord zal moeten gaan met een constructie waarbij het gegarandeerde basisbedrag een stuk lager ligt dan we gewend waren. Het mislopen of juist behalen van de Champions League zal via bonussen een cruciale rol gaan spelen. De realiteit is simpelweg dat clubs uit de Eredivisie Europees gezien aan de dure kant zijn.
"Maar gratis geld bestaat niet. Je ziet zelfs grote Italiaanse clubs momenteel worstelen om de juiste sponsor te vinden. Nederlandse clubs zijn in de Europese markt ook nog relatief duur. Dat is zo gegroeid. De telefoon bij Ajax zal momenteel echt niet roodgloeiend staan"
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