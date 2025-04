Chris Woerts: "Ze hebben helemaal niets in Europa te zoeken"

Go Ahead Eagles heeft maandagavond de KNVB Beker gewonnen en mag zich op gaan maken voor de groepsfase van de Europa League. Volgens sportmarketeer Chris Woerts is het geen goede zaak dat de Deventenaren het Europese ticket hebben gepakt.

"Het is wel jammer voor Europa, want ze hebben natuurlijk niets in Europa te zoeken", zegt Woerts bij Vandaag Inside. De andere tafelheren zijn het er daar totaal niet mee eens. "Dat geeft toch niet. Dat maakt geen reet uit, joh", reageert René van der Gijp. "Het is leuk voor die club, man. Dit is toch een kers op de taart. Voor zo'n club is dit geweldig als je die blijdschap zag bij die gasten."

"Nee, joh. Het is een blamage", houdt Woerts zich bij zijn standpunt. "Go Ahead Eagles pakt geen punt voor de coëfficiëntenranglijst." Go Ahead Eagles hoeft door de bekerwinst geen play-offs te spelen. In de play-offs wordt nog gestreden voor een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Verdeling Europese tickets bij huidige stand

1. Ajax (hoofdtoernooi Champions League)

2. PSV (hoofdtoernooi Champions League)

3. Feyenoord (derde voorronde Champions League)

4. FC Utrecht (tweede voorronde Europa League)

5. FC Twente (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

6. AZ (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

7. Go Ahead Eagles (hoofdtoernooi Europa League)

8. SC Heerenveen (play-offs voor tweede voorronde Conference League)

9. Heracles Almelo (play-offs voor tweede voorronde Conference League)