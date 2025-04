Christian Eriksen hoort transferadvies: "Ajax is een goede optie"

Eriksen werd de vorige transferperiodes ook al gelinkt aan een terugkeer naar Ajax, maar van een hereniging kwam het uiteindelijk niet. Laudrup denkt dat komende zomer hét moment is voor een terugkeer. "Christian is iemand die behoefte heeft aan een zekere veiligheid en aan de nabijheid van familie. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat hij voor een exotische bestemming kiest", vertelt hij aan Tipsbladet. "Ik zie hem wel naar Ajax gaan."

Laudrup denkt dat de middenvelder zijn carrière op een mooie manier kan afsluiten in Amsterdam. "Het is de plek waar hij naam heeft gemaakt. In de Nederlandse competitie kan hij nog altijd het verschil maken. Hij komt daar goed tot zijn recht aan de bal en hij krijgt in de Eredivisie meer ruimte", meent de oud-profvoetballer. "De vraag is wat zijn ambities zijn, maar Ajax is denk ik een goede optie. Hij is daar in zekere mate opgegroeid, dus het zal voelen als thuiskomen."