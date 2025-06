'Christian Eriksen staat in de belangstelling van Turkse club'

De 32-jarige Eriksen werd eerder gelinkt aan onder meer Ajax, Brentford en Rangers FC, maar heeft nog geen beslissing genomen over zijn toekomst. Ole Gunnar Solskjaer, trainer van Besiktas, zou persoonlijk gecharmeerd zijn van de oud-Ajacied.

Of Eriksen zelf openstaat voor een avontuur in Istanbul, is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat geïnteresseerde clubs dus geen transfersom hoeven te betalen, al zullen zijn salariseisen wel een rol spelen bij de uiteindelijke keuze.