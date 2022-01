Geschreven door Idse Geurts 26 jan 2022 om 10:01

Christian Eriksen traint deze week mee met Jong Ajax. De oud-Ajacied houdt hier zijn conditie op peil totdat hij een andere club heeft gevonden. Een terugkeer bij Ajax zit er echter niet in. Eriksen heeft aangegeven dat hij liever wilt terugkeren in de Premier League. Toch is het mooi om de Deen terug in Amsterdam te zien. Zeker voor de talenten bij Ajax is het een hele ervaring om met een middenvelder van het kaliber Eriksen op het veld te staan.

Eriksen heeft er ook plezier in om op de Toekomst mee te trainen. “Ik ben erg blij dat ik hier kan zijn. Bij Ajax ken ik de mensen, voelt het als thuiskomen omdat ik hier zo lang ben geweest. Alle faciliteiten zijn hier aanwezig en bij Jong Ajax kan ik op hoog niveau in groepsverband trainen. Dat is voor mij op dit moment de perfecte basis. Ik wil zo snel mogelijk mijn top weer aantikken zodat als ik rondkom met een club, ik daar zo snel mogelijk mijn mannetje kan staan”, laat de Deen weten tegenover de officiële kanalen van Ajax.

Een échte rentree van Eriksen bij Ajax zit er dus nog niet in. Maar wie weet, wellicht keert de middenvelder over paar jaar weer terug naar Amsterdam.