Christian Eriksen vindt spoedig nieuwe ploeg: "Helemaal klaar voor"

Christian Eriksen zit nog altijd zonder club na zijn vertrek bij Manchester United, maar volgens zijn zaakwaarnemer Martin Schoots hoeven fans van Denemarken zich geen zorgen te maken. De 33-jarige middenvelder wordt al weken in verband gebracht met een transfervrije overstap en lijkt spoedig duidelijkheid te krijgen.

Bondscoach Brian Riemer noemde het onlangs een 'groot probleem' dat Eriksen richting de interlands van september nog clubloos is, maar Schoots stelt tegenover BT dat een oplossing nabij is. "Ja, dat denk ik wel. Maar een deal die voor negentig procent – of zelfs 99 procent – rond is, is geen deal."

De agent wil niet bevestigen met welke club er onderhandeld wordt. Wel benadrukt hij dat Eriksen fysiek in uitstekende staat verkeert. "Afgezien van de vraag wanneer hij bij een nieuwe club tekent, is het belangrijkste dat hij fit is. Christian verkeert in een uitstekende conditie. Hij traint al weken onder begeleiding van zijn personal trainer, dus hij is klaar voor een nieuwe club en voor de thuiswedstrijd tegen Schotland. Hij is er helemaal klaar voor."

Volgens Schoots hoeven de Denen zich geen zorgen te maken. "Christian is een professional die sinds zijn zestiende in het buitenland speelt. Hij weet dus hoe hij voor zijn lichaam moet zorgen. Hij is gewoon geen speler met een groot ego die constant op social media pronkt. Maar geloof me: hij is er honderd procent klaar voor."