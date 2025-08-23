Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Christian Eriksen vindt spoedig nieuwe ploeg: "Helemaal klaar voor"

Amber
bron: BT
Christian Eriksen in het stadion Odense
Christian Eriksen in het stadion Odense Foto: © Pro Shots

Christian Eriksen zit nog altijd zonder club na zijn vertrek bij Manchester United, maar volgens zijn zaakwaarnemer Martin Schoots hoeven fans van Denemarken zich geen zorgen te maken. De 33-jarige middenvelder wordt al weken in verband gebracht met een transfervrije overstap en lijkt spoedig duidelijkheid te krijgen.

Bondscoach Brian Riemer noemde het onlangs een 'groot probleem' dat Eriksen richting de interlands van september nog clubloos is, maar Schoots stelt tegenover BT dat een oplossing nabij is. "Ja, dat denk ik wel. Maar een deal die voor negentig procent – of zelfs 99 procent – rond is, is geen deal."

De agent wil niet bevestigen met welke club er onderhandeld wordt. Wel benadrukt hij dat Eriksen fysiek in uitstekende staat verkeert. "Afgezien van de vraag wanneer hij bij een nieuwe club tekent, is het belangrijkste dat hij fit is. Christian verkeert in een uitstekende conditie. Hij traint al weken onder begeleiding van zijn personal trainer, dus hij is klaar voor een nieuwe club en voor de thuiswedstrijd tegen Schotland. Hij is er helemaal klaar voor."

Volgens Schoots hoeven de Denen zich geen zorgen te maken. "Christian is een professional die sinds zijn zestiende in het buitenland speelt. Hij weet dus hoe hij voor zijn lichaam moet zorgen. Hij is gewoon geen speler met een groot ego die constant op social media pronkt. Maar geloof me: hij is er honderd procent klaar voor."

Zet in op Ajax tegen Heracles Almelo!

Ajax speelt zondagmiddag de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Fenerbahçe trekt Álvarez aan, koopoptie van zo'n 22 miljoen euro

0
Jorrel Hato voor Chelsea

Jorrel Hato bekritiseerd na Chelsea-debuut: "Angst is uitgekomen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Christian Eriksen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd