Christian Willaert ziet domper voor Ajax: "Ontzettend jammer"
Christian Willaert denkt dat Ajax Kasper Dolberg erg gaat missen. Woensdagavond werd bekend dat de spits geopereerd is aan zijn kruisband en dit seizoen niet meer in actie zal komen.
Dolberg kende vorig jaar een teleurstellend seizoen, maar was de laatste weken juist aan de betere hand. "Het is natuurlijk ontzettend jammer...", begint Willaert in Voetbalpraat van ESPN. "Vanaf dat hij doorbrak bij Ajax ben ik Kasper Dolberg-fan, maar je zag ook zijn tekortkomingen. Soms had je heel weinig aan hem zonder de bal. Dat is ook de reden dat hij nooit is doorgebroken."
Willaert zag Dolberg dit seizoen juist grote stappen maken. "Leonardo en Tolu waren nog niet echt fit. Iedereen dacht dat hij verkocht zou worden en hij speelde én Míchel kreeg iets bij hem los", vervolgt de journalist. "Hij sprintte terug, zette druk, veroverde ballen... Dingen die ik nóóit bij hem heb gezien."
"De grap is: die gretigheid verwacht je van een speler van 29 die als eerste spits wordt benoemd. Maar nee: hij was derde spits, kwam in een situatie waarin hij eigenlijk het vijfde wiel op één wagen is en toch heeft Míchel hem weten te prikkelen om hem iets te laten doen wat ik nog nooit heb gezien", besluit Willaert.
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Christian Willaert ziet domper voor Ajax: "Ontzettend jammer"
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