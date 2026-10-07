Christian Willaert ziet domper voor Ajax: "Ontzettend jammer"

Christian Willaert denkt dat Ajax Kasper Dolberg erg gaat missen. Woensdagavond werd bekend dat de spits geopereerd is aan zijn kruisband en dit seizoen niet meer in actie zal komen.

Dolberg kende vorig jaar een teleurstellend seizoen, maar was de laatste weken juist aan de betere hand. "Het is natuurlijk ontzettend jammer...", begint Willaert in Voetbalpraat van ESPN. "Vanaf dat hij doorbrak bij Ajax ben ik Kasper Dolberg-fan, maar je zag ook zijn tekortkomingen. Soms had je heel weinig aan hem zonder de bal. Dat is ook de reden dat hij nooit is doorgebroken."

Willaert zag Dolberg dit seizoen juist grote stappen maken. "Leonardo en Tolu waren nog niet echt fit. Iedereen dacht dat hij verkocht zou worden en hij speelde én Míchel kreeg iets bij hem los", vervolgt de journalist. "Hij sprintte terug, zette druk, veroverde ballen... Dingen die ik nóóit bij hem heb gezien."