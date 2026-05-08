Chuba Akpom geeft tekst en uitleg: "Het was rampzalig voor me"
Chuba Akpom is met Ipswich Town gepromoveerd naar de Premier League, maar de aanvaller baalt van zijn eigen inbreng. De 30-jarige centrumspits, die inmiddels definitief is overgenomen door Ipswich Town voor ruim negen miljoen euro, was maar bij drie goals (twee doelpunten en één assist) betrokken in 29 wedstrijden.
"Om heel eerlijk te zijn is mijn bijdrage het enige negatieve van dit seizoen", vertelt hij in een interview op de website van de Telegraaf. "Ik heb niet zo vaak gespeeld en gescoord als ik wilde. Zeven wedstrijden in de basisopstelling staan, is gewoon te weinig", beseft Akpom, die wel een verklaring heeft.
"Het was zwaar voor me, want door mijn situatie bij Ajax en mijn late transfer heb ik geen volledige voorbereiding op het seizoen kunnen maken. Bij Ipswich Town kwam ik fysiek en mentaal nog niet klaar binnen", blikt hij terug. "Daardoor kon ik mijn ritme niet vinden. En de twee of drie blessures die ik opliep, hielpen me ook niet. Al met al was het rampzalig voor me", erkent Akpom, die op het hoogste niveau in Engeland zijn kwaliteiten wil gaan tonen.
"Dat is mijn wens. Als ik een hele voorbereiding meemaak, dan weet ik waartoe ik in staat ben", vervolgt hij vastberaden. "Het is ook mijn plan om bij Ipswich Town te blijven. Ik ben blij met het contract tot de zomer van 2029 dat ik heb getekend. Terug in Engeland te zijn bij mijn familie is geweldig. Iedereen is blij. Mijn zoon gaat hier naar school en mijn vrouw werkt hier. En het is heerlijk om mijn vader, moeder en vrienden om me heen te hebben.”
Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!
Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Vermoedelijke opstelling Ajax: Weghorst keert terug in de basis
Ajax-huurling met 42 Almere-duels & 20 goals op reservebank gezet
Invaller Noa Lang helpt Galatasaray aan volgende Turkse titel
Spaan vergelijkt: "Hij is een klasse of zeven beter dan Weghorst"
'Ajax-target' enorm bewierookt: "Ze zetten alles op alles"
Ajax krijgt duidelijk advies: "Moet een grote schoonmaak gebeuren"
Taylor blikt terug op afgeketste transfer: "Wel van gebaald"
Ajacied zelfkritisch: "Het was weer een hectisch seizoen"
Wint Ajax van FC Utrecht? BetMGM pakt uit met fraaie quoteringen
Strijd om plek 3 bereikt kookpunt: "Kan bij Ajax niet het geval zijn"
Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"
Driessen sluit Ajax-terugkeer uit: "Ik zie het niet gebeuren"
'Cruijff nog niet in actie voor nieuwe trainer': "Laat hem met rust"
Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"
'Ajax-flop Forbs (22) kan mogelijk miljoenentransfer gaan maken'
Sébastien Haller keert terug naar ArenA: "Kijk er enorm naar uit"
'Ajax-target wil vertrekken bij Man United en heeft veel opties'
Veltman gevraagd naar PSV-interesse: "Wil het liefst naar Ajax"
'Cruijff wil vijftien tot zeventien spelers de deur wijzen bij Ajax'
'Gewilde oud-Ajax-speler staat voor terugkeer naar Nederland'
Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"
Luuk de Jong genoemd als Ajax-optie: "Zou een prima spits zijn"
Schoonmaak bij Ajax: 'Mogelijk vier spelers vertrekken voor niets'
Verweij onthult: "Bosz was de absolute droomkandidaat van Ajax"
Ajax krijgt belangrijk drietal terug voor duel met FC Utrecht
Michael Reiziger nieuwe bondscoach van Oranje? "Op pole position"
Mokio kiest voor Congo: "Alles kwam in een stroomversnelling"
Chuba Akpom geeft tekst en uitleg: "Het was rampzalig voor me"
Lucas Rosa speelde tegen Yamal, Mbappé en Rodrygo: "Nachtmerrie"
FC Utrecht moet twee sterkhouders missen in wedstrijd tegen Ajax