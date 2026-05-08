Chuba Akpom geeft tekst en uitleg: "Het was rampzalig voor me"

Chuba Akpom zit op de bank

Chuba Akpom is met Ipswich Town gepromoveerd naar de Premier League, maar de aanvaller baalt van zijn eigen inbreng. De 30-jarige centrumspits, die inmiddels definitief is overgenomen door Ipswich Town voor ruim negen miljoen euro, was maar bij drie goals (twee doelpunten en één assist) betrokken in 29 wedstrijden. 

"Om heel eerlijk te zijn is mijn bijdrage het enige negatieve van dit seizoen", vertelt hij in een interview op de website van de Telegraaf. "Ik heb niet zo vaak gespeeld en gescoord als ik wilde. Zeven wedstrijden in de basisopstelling staan, is gewoon te weinig", beseft Akpom, die wel een verklaring heeft. 

"Het was zwaar voor me, want door mijn situatie bij Ajax en mijn late transfer heb ik geen volledige voorbereiding op het seizoen kunnen maken. Bij Ipswich Town kwam ik fysiek en mentaal nog niet klaar binnen", blikt hij terug. "Daardoor kon ik mijn ritme niet vinden. En de twee of drie blessures die ik opliep, hielpen me ook niet. Al met al was het rampzalig voor me", erkent Akpom, die op het hoogste niveau in Engeland zijn kwaliteiten wil gaan tonen. 

"Dat is mijn wens. Als ik een hele voorbereiding meemaak, dan weet ik waartoe ik in staat ben", vervolgt hij vastberaden. "Het is ook mijn plan om bij Ipswich Town te blijven. Ik ben blij met het contract tot de zomer van 2029 dat ik heb getekend. Terug in Engeland te zijn bij mijn familie is geweldig. Iedereen is blij. Mijn zoon gaat hier naar school en mijn vrouw werkt hier. En het is heerlijk om mijn vader, moeder en vrienden om me heen te hebben.”

