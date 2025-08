'Chuba Akpom hakt knoop door en stelt Ajax financieel teleur'

Chuba Akpom heeft een knoop doorgehakt over zijn toekomst. De spits van de Amsterdammers kon kiezen uit meerdere clubs, maar wil komend seizoen voor Ipswich Town uitkomen. Dat meldt Sky Sports .

Het Engelse medium laat weten dat Birmingham City is afgehaakt in de strijd om Akpom. "Hij heeft Ajax duidelijk gemaakt dat hij naar Ipswich wilde", schrijft Anthony Joseph. Ipswich Town wil Akpom huren met een verplichte optie tot koop van acht miljoen euro bij promotie naar de Premier League.

Birmingham City legde in eerste instantie diezelfde eisen op tafel bij Ajax, maar nadat Ipswich Town zich in de strijd mengde probeer de Championship-club Akpom te verleiden met een definitieve transfer van bijna zeven miljoen euro. Dat had de voorkeur van Ajax, maar de 29-jarige spits kiest voor Ipswich Town. Akpom onderging maandag al de medische keuring bij zijn nieuwe club en de deal wordt nu afgerond.