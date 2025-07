'Chuba Akpom in de schijnwerpers: club denkt aan hereniging'

De club wil zich deze zomer versterken met een nieuwe spits en Akpom staat al langer op de verlanglijst. Hoewel hij geen toekomst meer heeft bij Ajax, is hij geen goedkope optie. Akpom heeft nog een contract tot medio 2028 en kostte Ajax in 2023 dertien miljoen euro.

Of PAOK daadwerkelijk doorzet voor Akpom, is nog onzeker. Hij is een belangrijke kandidaat, maar niet de enige. Ook een andere Griekse club houdt de situatie in de gaten.

Akpom speelde al tussen 2018 en 2020 en in het seizoen 2021/2022 voor PAOK. Bij Ajax staat hij te boek als overbodig, maar vanwege zijn salaris en leeftijd is een transfer nog niet afgerond.