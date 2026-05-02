Chuba Akpom verlaat Ajax na promotie Ipswich voor miljoenenbedrag
Ipswich Town keert terug in de Premier League en dat is uitstekend nieuws van Ajax. De ploeg van manager Kieran McKenna versloeg Queens Park Rangers met 3-0, wat genoeg is voor promotie.
Ipswich, dat Akpom op de bank posteerde voor het duel, stond na tien minuten al met 2-0 voor via George Hirst en Jaden Philogene. Kasey McAteer maakte er na rust 3-0 van, waardoor de promotie van Ipswich definitief is.
Ajax profiteert daar gigantisch van mee. Akpom werd namelijk verhuurd aan de Engelse club. Bij promotie naar de Premier League zou er een koopoptie van negen miljoen geactiveerd worden. Deze is nu een feit. In 31 duels wist hij slechts twee keer te scoren, een keer was hij aangever.
Zet in op Ajax tegen PSV!
Ajax speelt zaterdagavond de topper tegen PSV Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
