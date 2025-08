Cillessen (36) keert terug in de Eredivisie: "Goed gesprek gehad"

"Ik heb een goed gesprek met de trainer (Dick Schreuder, red.) gehad, ben blij weer terug te zijn”, legt hij uit. "Iedereen kent mijn warme gevoel voor NEC", beseft Cillessen, die in De Goffert de concurrentiestrijd moet aangaan met de Argentijnse doelman Gonzalo Crettaz.

"Het is duidelijk dat ik later instroom in de voorbereiding en dat de anderen al een tijdje bezig zijn", vervolgt hij realistisch. "Ik ga zorgen zo snel mogelijk volledig wedstrijdfit te zijn en wil er staan als de club me nodig heeft", aldus Cillessen, die door NEC werd opgepikt na de recordtransfer van Robin Roefs.