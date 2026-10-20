'Cillessen keert terug in Eredivisie en tekent vandaag contract'

Go Ahead Eagles gaat zich per direct versterken met Jasper Cillessen, zo weet Sander Janssen te melden op de website van VI . De voormalig Ajax-doelman gaat later vandaag een contract tot het einde van het seizoen tekenen bij de club uit Deventer.

"De 37-jarige doelman zat zonder club nadat hij er met NEC niet uitkwam over een nieuw contract", blikt Janssen terug. "NEC wilde afgelopen zomer door met Cillessen, maar was niet bereid om aan zijn wens van een tweejarig contract te voldoen. De Nijmegenaren boden slechts één jaar, waarna de keeper besloot om te vertrekken. Sindsdien zat Cillessen zonder club en trainde hij voor zichzelf", vervolgt de verslaggever.

"Nu biedt Go Ahead hem de kans om weer bij een club aan de slag te gaan. Marsman is minimaal tot de winterstop uitgeschakeld. Daarnaast overtuigt Kjetil Haug, de opvolger van Jari De Busser, nog niet in De Adelaarshorst", constateert hij. "Cillessen zal met hem de strijd aangaan. Go Ahead heeft daarnaast Nando Verdoni (23) en Thomas Hulleman (16) onder contract staan als keepers", besluit Janssen over de strijd onder de lat.