Cillessen looft oud-Ajax-target: "Met twee vingers in de neus"

"Als ik zie wat hij (Roefs, red.) allemaal doet op dat niveau: ongekend", begint Cillessen in een interview met De Gelderlander. "Robin houdt zich zó makkelijk staande in één van de fysiek sterkste competities ter wereld. Dat doet hij met twee vingers in de neus." Roefs hield dit seizoen zeven keer de nul in 21 wedstrijden.

Roefs werd eerste keeper bij NEC na het vertrek van Jasper Cillessen naar Spanje. "Toen ik naar Las Palmas vertrok, nam Robin het stokje van mij over. Ik kan nu wel heel mooi zeggen dat ik zijn ontwikkeling al zag aankomen, maar heel eerlijk: Robin blijft mij verbazen", vervolgt hij.

"Die reddingen heb ik ook voorbij zien komen. Ik probeer sowieso veel wedstrijden van hem te kijken. Hij is nog altijd nuchter. Het lijkt wel alsof hij met vrienden in Heeswijk (het dorp waar hij vandaan komt, red.) aan het voetballen is. Al zie ik hem nu wel meer emotie tonen dan bij NEC. Bij een doelpunt juicht hij nu wél", aldus Roefs.