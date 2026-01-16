Kick-off
Verweij onthult aankomende Ajax-transfer: "Zo goed als zeker"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Cillessen looft oud-Ajax-target: "Met twee vingers in de neus"

Cherine
Jasper Cillessen
Jasper Cillessen Foto: © Pro Shots

Robin Roefs maakt indruk op Jasper Cillessen: de oud-NEC-doelman is verrast door de snelle ontwikkeling van zijn jonge collega. De twee doelmannen waren teamgenoten bij NEC en de 36-jarige routinier toont zijn verbazing over de ontwikkeling die zijn jongere collega doormaakt in de Premier League.

"Als ik zie wat hij (Roefs, red.) allemaal doet op dat niveau: ongekend", begint Cillessen in een interview met De Gelderlander. "Robin houdt zich zó makkelijk staande in één van de fysiek sterkste competities ter wereld. Dat doet hij met twee vingers in de neus." Roefs hield dit seizoen zeven keer de nul in 21 wedstrijden.

Roefs werd eerste keeper bij NEC na het vertrek van Jasper Cillessen naar Spanje. "Toen ik naar Las Palmas vertrok, nam Robin het stokje van mij over. Ik kan nu wel heel mooi zeggen dat ik zijn ontwikkeling al zag aankomen, maar heel eerlijk: Robin blijft mij verbazen", vervolgt hij.

"Die reddingen heb ik ook voorbij zien komen. Ik probeer sowieso veel wedstrijden van hem te kijken. Hij is nog altijd nuchter. Het lijkt wel alsof hij met vrienden in Heeswijk (het dorp waar hij vandaan komt, red.) aan het voetballen is. Al zie ik hem nu wel meer emotie tonen dan bij NEC. Bij een doelpunt juicht hij nu wél", aldus Roefs.

Gerelateerd:
Jorthy Mokio, Kian Fitz-Jim en Oliver Edvardsen

Ajax-speler: "Ik ben er zeker van dat de club van mij af wilt"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen duikt de studio in met voormalige Ajax-helden

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jasper Cillessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 18 11 33
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd