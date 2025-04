Cillessen na spoedoperatie: "Had veel pijn, dacht aan niks ergs"

Het was even flink schrikken voor oud-Ajacied Jasper Cillessen. De doelman van Las Palmas liep eind maart een geperforeerde dunne darm op na een harde botsing tijdens het duel met Celta de Vigo. Inmiddels is hij aan de betere hand, al blijft het een bizarre ervaring die hem niet snel zal loslaten.

Op 31 maart ging het mis. Cillessen kreeg de knie van Borja Iglesias vol in zijn buikstreek en ging direct kermend van de pijn naar de grond. De beelden spraken boekdelen: de voormalig keeper van onder meer Ajax, Valencia en NEC werd per brancard afgevoerd. Een spoedoperatie bleek noodzakelijk.

Ruim twee weken later blikt hij terug. "Ik had na die klap veel pijn, maar dacht natuurlijk niet aan een geperforeerde darm," vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. "Als zo’n botsing honderd keepers overkomt, dan was ik waarschijnlijk de enige geweest die dit letsel had opgelopen. Dat is de pech die ik nu heb."

Ook het moment na de botsing staat hem nog helder bij. "De medici stelden niet direct vast wat er mis was, maar dat is ook logisch. Hij wilde eraan zitten, maar ik zei: blijf er maar vanaf, want het was geen prettig gevoel."

Hoewel de revalidatie nog loopt, laat Cillessen weten dat het inmiddels ‘best goed’ met hem gaat. Voor de 35-jarige sluitpost is het te hopen dat hij snel weer volledig hersteld is – en hopelijk ooit nog een laatste hoofdstuk kan toevoegen aan zijn indrukwekkende carrière.