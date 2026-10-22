Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Cillessen terug in Eredivisie: "Had stiekem wel de hoop dat..."

Arthur
Jasper Cillessen
Jasper Cillessen Foto: © BSR Agency

Jasper Cillessen staat op het punt om officieel gepresenteerd te worden als nieuwe doelman van Go Ahead Eagles. De ervaren keeper heeft zijn eerste interview als speler van de Deventenaren inmiddels al achter de rug. Tegenover De Telegraaf vertelt de oud-doelman van Ajax over zijn aanstaande overstap, die woensdag officieel moet worden afgerond.

Cillessen zat sinds zijn transfervrije vertrek bij NEC enkele maanden zonder club. Door een blessure van Nick Marsman moest Go Ahead Eagles op zoek naar een nieuwe doelman. Voor Cillessen biedt dat de kans om weer aan de slag te gaan.

"Ik had stiekem wel de hoop dat er nog wel wat zou komen en daarom ben ik ook dagelijks blijven trainen om fit te blijven. Als er iets kwam, dan moest ik meteen klaar zijn", vertelt Cillessen over de periode waarin hij zonder club zat. De eerste kennismaking met Go Ahead Eagles heeft hem een goed gevoel gegeven. De doelman is onder de indruk van de ontwikkeling die de club de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, met als hoogtepunten de bekerwinst en het Europese avontuur.

"De eerste indruk van de club is heel positief. Ze hebben natuurlijk vorig jaar de beker gewonnen en daarna Europees gespeeld. Dit is een club die in groei is. Een volksclub, met een fantastische sfeer in het stadion. Dat gaf mij ook een positief gevoel. De mensen met wie ik over Eagles heb gesproken, waren meer dan lovend over hun tijd bij de club. Dat maakt het voor mij prettig", aldus Cillessen tegenover De Telegraaf.

Zet in op Ajax tegen Atalanta!

Ajax speelt donderdagavond de Conference League-wedstrijd tegen Atalanta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Tolu Arokodare

'Vermoedelijke opstelling Ajax: Tolu keert terug in de basis'

0
Maurizio Sarri

Sarri met handen in het haar richting Ajax: "Nooit eerder meegemaakt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jasper Cillessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel mist 8 (!) spelers bij Ajax: "Zondag misschien beschikbaar"

0
Wim Kieft en Davy Klaassen

Wim Kieft bespreekt Ajacied: "Klaassen heeft geen vertrouwen in hem"

0
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"

0
Marcos Leonardo en Pelle Clement

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Cillessen terug in Eredivisie: "Had stiekem wel de hoop dat..."

'Vermoedelijke opstelling Ajax: Tolu keert terug in de basis'

Sarri met handen in het haar richting Ajax: "Nooit eerder meegemaakt"

Zinchenko terug op De Toekomst: "Dat zou ik geweldig vinden"

Ter Stegen niet in paniek: "Dat geeft me geen slapeloze nachten"

Julian Brandt openhartig na komst bij Ajax: "Was niet mentaal klaar"

De Boer eerlijk over Ajax: "Heel erg gemist de afgelopen jaren"

MATCHDAY | Via deze manier kan je Europees duel van Ajax volgen
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws