Cillessen terug in Eredivisie: "Had stiekem wel de hoop dat..."

Jasper Cillessen staat op het punt om officieel gepresenteerd te worden als nieuwe doelman van Go Ahead Eagles. De ervaren keeper heeft zijn eerste interview als speler van de Deventenaren inmiddels al achter de rug. Tegenover De Telegraaf vertelt de oud-doelman van Ajax over zijn aanstaande overstap, die woensdag officieel moet worden afgerond.

Cillessen zat sinds zijn transfervrije vertrek bij NEC enkele maanden zonder club. Door een blessure van Nick Marsman moest Go Ahead Eagles op zoek naar een nieuwe doelman. Voor Cillessen biedt dat de kans om weer aan de slag te gaan.

"Ik had stiekem wel de hoop dat er nog wel wat zou komen en daarom ben ik ook dagelijks blijven trainen om fit te blijven. Als er iets kwam, dan moest ik meteen klaar zijn", vertelt Cillessen over de periode waarin hij zonder club zat. De eerste kennismaking met Go Ahead Eagles heeft hem een goed gevoel gegeven. De doelman is onder de indruk van de ontwikkeling die de club de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, met als hoogtepunten de bekerwinst en het Europese avontuur.