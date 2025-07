Cillessen terug op Nederlandse velden: "Ik moet fit blijven"

Cillessen heeft zich op eigen verzoek aangesloten bij de voorbereiding van de club van hoofdtrainer Theo Janssen. "Ik moet fit blijven hè, ik ben ook geen 18 meer", knipoogt hij in gesprek met de Gelderlander." Hij woont hier in de buurt, wil fit blijven en vroeg of hij mee mocht trainen. Natuurlijk mag dat, hij is altijd welkom", voegt Janssen toe.

Janssen denkt niet dat De Treffers komend seizoen daadwerkelijk over de 36-jarige Oranje-international kunnen beschikken. "Laten we realistisch blijven. Jasper is nog steeds een topkeeper", benadrukt hij. "Maar als hij ooit zegt dat hij hier wil keepen, dan staat de deur op een kier. We hebben zelf natuurlijk ook gewoon goede keepers."