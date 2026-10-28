Cillessen wees clubs af: "Niet dat ik me daar te goed voor voel"

Cillessen was afgelopen zomer transfervrij en kon ook naar een ander land vertrekken. "Er zijn ook wel ploegen in het buitenland geweest", onthult de voormalig doelman van het Nederlands elftal bij ESPN. "Dan moet het wel goed voelen. Ik ben inmiddels 37 en heb het mooiste van de wereld al gezien."

Cillessen speelde al in Spanje bij FC Barcelona, Valencia CF en Las Palmas. In Nederland kwam hij uit voor NEC en Ajax. Ook clubs uit de Keuken Kampioen Divisie hebben zich gemeld voor Cillessen, maar die liet hij links liggen. "Niet dat ik me daar te goed voor voel, maar die spelen nog weleens op kunstgras en dat helpt bij mij niet mee", lacht de sluitpost.