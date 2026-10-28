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Ajax historie & oud-spelers

Cillessen wees clubs af: "Niet dat ik me daar te goed voor voel"

Bjorn
Jasper Cillessen
Jasper Cillessen Foto: © Pro Shots

Jasper Cillessen heeft dinsdagavond zijn debuut gemaakt voor Go Ahead Eagles. De oud-doelman van Ajax stond onder de lat in de bekerwedstrijd bij Koninklijke HFC, die de Deventenaren met 0-5 wonnen.

Cillessen was afgelopen zomer transfervrij en kon ook naar een ander land vertrekken. "Er zijn ook wel ploegen in het buitenland geweest", onthult de voormalig doelman van het Nederlands elftal bij ESPN. "Dan moet het wel goed voelen. Ik ben inmiddels 37 en heb het mooiste van de wereld al gezien."

Cillessen speelde al in Spanje bij FC Barcelona, Valencia CF en Las Palmas. In Nederland kwam hij uit voor NEC en Ajax. Ook clubs uit de Keuken Kampioen Divisie hebben zich gemeld voor Cillessen, maar die liet hij links liggen. "Niet dat ik me daar te goed voor voel, maar die spelen nog weleens op kunstgras en dat helpt bij mij niet mee", lacht de sluitpost.

In de Adelaarshorst moet Cillessen voorlopig genoegen nemen met een plek als tweede doelman achter Kjetil Haug. De routinier onthult echter dat hij niet per definitie is gehaald als reservekeeper. "Uiteindelijk is de boodschap gewoon: 'laat maar zien hoe fit je bent en hoe goed je er nog in zit'. Ik train hard en probeer het de trainer moeilijk te maken."

Trainer Joseph Oosting kon Cillessen dinsdagavond niet echt beoordelen, maar zeker een aantal goede dingen. "Hij heeft weinig ballen gehad. Hij zorgt daarvoor door met de laatste linie bezig te zijn. Dat zit ook in zijn coaching", aldus de oefenmeester. 

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