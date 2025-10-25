"Circus Weghorst wordt een pandemonium die zijn weerga niet kent"

"Ik vind dat FC Twente de favoriet is, hoor. Het wordt een heerlijke wedstrijd, en dan hebben we het nog niet eens gehad over circus Weghorst die naar De Grolsch Veste komt", zegt Van Wissing aan tafel bij De Oosttribune. "Dat gaat echt fenomenaal worden. Ik was vanmorgen bij mijn voetbalclub en al die oude mannetjes hadden het er al over."

Hij vervolgt: "Het wordt gewoon een pandemonium die zijn weerga niet kent. Deze week was hij weer in optima forma aanwezig, en komende zondag doet hij daar gewoon weer een schepje bovenop", verwacht Van Wissing. Wat FC Twente tegenover Weghorst gaat zetten? "Ik denk dat Nijstad gewoon speelt. Max Bruns is er nog niet bij. Mees Hilgers was er vandaag (vrijdag, red.). Er is een impasse. De situatie is onveranderd. Jan Streuer gaat niet buigen en hij (Hilgers, red.) ook niet."