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Ciro Ferrara hekelt voormalig Ajacied: "Ik hou hier niet van!"

Stefan
Ciro Ferrara
Ciro Ferrara Foto: © Pro Shots

Ciro Ferrara is niet te spreken over eerdere uitspraken van Noa Lang. De voormalig Ajacied haalde uit naar zijn vorige trainer Antonio Conte en prees in datzelfde verhaal zijn huidige coach: Massimiliano Allegri.

"Het grootste verschil is dat deze coach met me praat, in tegenstelling tot die van vorig jaar", vertelde Lang aan DAZN. "Hij vertelt me ​​wat ik moet doen, hoe ik me op het veld moet bewegen. Hij geeft me de vrijheid om mijn eigen plek op het veld te vinden, dat is een groot verschil. Allegri praat echt met me, in tegenstelling tot Conte."

Ferrara, zelf analist bij DAZN, is behoorlijk kritisch op Lang. "Hij had dit eerder moeten zeggen", reageert de oud-voetballer die elf seizoenen voor Napoli en elf seizoenen voor Juventus speelde. "Ik hou niet van dit soort uitspraken! Dit is niet de eerste keer dat hij zo over Antonio spreekt. Als hij problemen met de coach heeft, dan had hij dat eerder moeten zeggen", aldus Ferrara.

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