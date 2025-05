Clarence Seedorf (49) maakt opvallende stap en vindt nieuwe club

Esteghlal heeft negen landstitels gepakt waarmee er maar één club in Iran is die het beter doet. Met dertien landstitels staat Persepolis er nog boven. Dit seizoen is er nog één speelronde te spelen in de Iraanse competitie. Het Esteghlal van Seedorf staat daarin op de achtste positie.

Algemeen directeur Ali Nazari Joibari laat via de clubkanalen weten at zijn plannen zijn: "In lijn met de grootschalige plannen om van Esteghlal een topclub te maken, en met de steun van de raad van bestuur zijn we twee maanden geleden begonnen met onderhandelingen met Seedorf, zodat we op verschillende gebieden gebruik kunnen maken van zijn kennis", aldus de algemeen directeur.

Seedorf gaat binnenkort naar Iran toe om de club daarbij te helpen. "Om echt succesvol en professioneel te worden, hebben we samenwerking, hard werken en internationale ervaring nodig. Ik hoop dat onze fans ons op deze weg blijven steunen", besluit Ali Nazari Joibari.