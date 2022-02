Geschreven door Idse Geurts 14 feb 2022 om 10:02

Valentijn Driessen denkt dat Clarence Seedorf een goede vervanger van Marc Overmars kan zijn. Dit schrijft Driessen in De Telegraaf. Driessen stelt dat het voor Ajax goed is om buiten de gebaande paden te treden. Hetzelfde gebeurde immers bij de aanstelling van Overmars in 2012, waarna een succesvolle sportieve periode aanbrak. Hierdoor zou de aanstelling van Seedorf als directeur voetbalzaken geen slechte keuze zijn.

In De Telegraaf legt Driessen zijn standpunt uit. “Hij is behept met het DNA van Ajax, opgegroeid in de jeugdopleiding en succesvol speler van van het eerste elftal van de club, heeft een roem- en succesrijke internationale spelerscarrière achter de rug en is iemand voor wie alle deuren in de voetbalwereld gelijk opengaan: van Europa tot Zuid-Amerika, van UEFA tot FIFA, stelt Driessen in zijn lofzang. Ook geniet Seedorf veel aanzien in de kleedkamer van Ajax, waardoor hij interne conflicten makkelijk zou kunnen oplossen.

“Als trainer was Seedorf minder succesvol, zakelijk heeft hij zijn zaakjes prima voor elkaar. Het merk en imago van Ajax zou met Seedorf in de rol van directeur voetbalzaken direct een internationale boost geven”, vervolgt Driessen. Daarnaast is Seedorf ook nog eens goed bevriend met Edwin van der Sar. Hierdoor zou de nauwe samenwerking tussen die twee prima moeten verlopen.

Seedorf lijkt dus een prima kandidaat. Zeker nu Marcel Brands terugkeert naar PSV en daardoor voor Ajax geen optie meer is. Verder zou Jordi Cruijff nog een alternatief zijn. De zoon van de legendarische nummer veertien is echter nog werkzaam bij FC Barcelona. Hierdoor lijkt de kans klein dat Cruijff naar Amsterdam komt.