'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Clarence Seedorf over populariteit Ajax: "Hij was echt een fan"

Arthur
bron: Voetbal International
Clarence Seedorf
Clarence Seedorf Foto: © Pro Shots

Clarence Seedorf kijkt terug op een indrukwekkende carrière, die al op jonge leeftijd begon bij Ajax. De voormalig middenvelder won de Champions League met drie verschillende clubs, waaronder in 1995 met de Amsterdammers.

Seedorf vertelde aan Voetbal International: "Het is opvallend hoe vaak ik nog steeds word aangesproken op die succesperiode met Ajax. Ook door topspelers van vroeger. Thierry Henry kan lachend alle namen opdreunen van onze Ajax-ploeg. Hij was echt een fan. In Frankrijk is Ajax sowieso heel populair, Fransen houden van verzorgd en aanvallend voetbal."

"Toen ik bij Botafogo speelde, begonnen Braziliaanse journalisten vaak over het Ajax van ’95. Ook over Real Madrid en AC Milan natuurlijk, maar dat was minder lang geleden. De vragen over Ajax gingen over bijna twintig jaar terug. Dat zegt veel over hoe de wereld naar ons voetbal heeft gekeken", besluit hij tegenover Voetbal International.

0
0
